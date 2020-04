Fiorello a Jovanotti: "Se non fai Sanremo, ti buchiamo le ruote della bici"

Mentre si valuta un possibile rinvio di qualche mese del Festival di Sanremo 2021 a causa dell'emergenza coronavirus, Fiorello ed Amadeus, già padroni di casa dell'ultima edizione, lasciano intendere che stanno valutando un "bis". Lo fanno attraverso i social network, dove si lasciano andare a battuttine e messaggi sibillini. L'ultimo è l'invito lanciato dallo showman siciliano a Jovanotti, che è stato sul punto di partecipare anche all'edizione andata in scena a marzo.

I complimenti per il docutrip 'Non voglio cambiare pianeta', arrivato ieri su RaiPlay e un avvertimento: "Complimenti a Lorenzo Jovanotti per questa meravigliosa avventura che ieri sera grazie a Rai Play abbiamo vissuto insieme! E se quest'anno non farai Sanremo, alla prossima qualcuno ti bucherà le gomme della tua superbici. Firmato gli Amarello", scrive Fiorello, utilizzando il soprannome nato proprio sul palco del Teatro Ariston durante Sanremo 2020 per l'accoppiata Amadeus-Fiorello. Accanto alla foto dell'amico in bici sulla Panamericana, Fiorello ironizza: "Prossimo anno lo faremo in due! Da Roma nord a Roma sud!"

Jovanotti sarà a Sanremo 2021? Le dichiarazioni

Dunque Jovanotti sarà un volto di Sanremo 2021? Incalzato sulla questione durante la conferenza stampa di presentazione del suo docutrip, il cantante frena: "Vi è già partita la fissazione, ma siamo ad aprile - dichiara - Ancora non sappiamo dove saremo noi, non sappiamo neanche se ci sarà Sanremo. Sono un amico storico di Ama e di Fiore, abbiamo iniziato insieme". Poi precisa l'origine delle indiscrezioni che lo volevano ospite mancato di quest'anno: "Non avevo mai detto che ci sarei stato: era realmente una battuta fatta con Fiorello durante una diretta Instagram. Non ho mai avuto l’intenzione di andarci perché non avevo un progetto. Avevo voglia di partire il primo possibile per questo viaggio. La mia non è stata un’assenza perché mai è stata prevista la mia presenza. Per il prossimo vediamo".