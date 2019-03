"C'è posta per te" tra sorrisi e lacrime: anche Julia Roberts si commuove

Siamo abituati a vederla sorridere e quel sorriso ha fatto la sua fortuna. Ma a C'è posta per te Maria De Filippi è riuscita a far commuovere Julia Roberts, ospite speciale decisamente molto coinvolta nella storia di Pino, un papà crotonese che si è preso cura dei tre figli dopo la morte della madre, stroncata a 54 anni da un cancro.

C'è posta per te, Julia Roberts si commuove per la storia di Pino

A scrivere alla redazione sono stati proprio i figli di Pino, per ringraziarlo di tutto quanto fatto e per aiutarlo a rifarsi una vita. Mentre la De Filippi raccontava la vicenda di Pino, Julia Roberts è apparsa visibilmente commossa. Poi è stato il momento di una gag più leggera, a cui l’attrice si è prestata con simpatia: aiutare Pino a ricordarsi come si fa la corte a una donna.

C'è posta te, i regali di Maria De Filippi per Julia Roberts

Julia Roberts ha poi ricevuto due doni da Maria De Filippi: un escapolario - una particolare collanina con l’immagine di una Madonna - e delle cartoline, una delle sue passioni. La Roberts infatti è solita mandare ancora cartoline a parenti e amici durante i suoi viaggi. Maria De Filippi gliene ha fatte trovare alcune di Roma, invitandola a scegliere i destinatari. Roberts ha così scelto di inviarne una all’amico e collega George Clooney (“In Italia pensano che sia molto figo, ma se al tira un po’” suggerisce Maria), alla sorella Lisa e ai figli, commuovendosi ancora.