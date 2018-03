Katia Pedrotti 14 anni dopo il Gf: "I bimbi sono cresciuti, con Ascanio va bene ma voglio tornare in tv"

14 anni fa il Grande Fratello le portò la notorietà, ma anche l'amore. Oggi Katia Pedrotti è una donna realizzata e una mamma felice, anche se tra i suoi sogni nel cassetto c'è quello di tornare in tv con un programma tutto suo dopo tanti anni di assenza. E intanto per lei si sono aperte le porte di "Mamma che #Riccanza", in onda ogni martedì alle 22:50 su Mtv.

L'ex gieffina, sposata dal 2005 con Ascanio Pacelli e mamma di Matilda (10 anni) e Tancredi (5 anni), è una delle quattro mamme protagoniste del programma che racconta il lusso in famiglia.

"Ho fatto il Grande Fratello nell'edizione che ha fatto parlare di più dopo la prima - ha raccontato a Gente - Sono arrivata sul podio, terza, ma è come se avessi vinto, nella Casa ho incontrato mio marito. Oggi un’esperienza simile non la rifarei, nemmeno con lui. Ho accettato di fare Mamma che #Riccanza perché è un programma particolare, divertente, con un lato bizzarro. E riesce a strappare un sorriso. Spero mi apra qualche altra porta. Mi piacerebbe cimentarmi nella conduzione, magari su qualche canale satellitare".

La famiglia resta al primo posto per lei, anche se adesso inizia a sentire la necessità di tornare a lavorare. "Con Ascanio ridiamo ancora molto - ha svelato - ci piace stare assieme. I bimbi sono cresciuti, lui mi fa sentire bellissima, ma ora voglio dedicarmi un po' al lavoro".