In diretta a Pomeriggio Cinque, Rodrigo Alves, il Ken Umano, ha annunciato di aver firmato un contratto per girare un film sulla sua vita. Si tratterà di una pellicola in inglese; Alves vuole nel cast anche Barbara D'Urso. Nello studio della trasmissione di Canale 5 scatta (inevitabilmente) l'ironia.