Kikò Nalli: "Tornare a Uomini e Donne? Perché no, a Maria devo tutto"

Grandi amori sono sbocciati a "Uomini e Donne". E tra le tante coppie nate con la benedizione di Maria De Filippi c'è anche chi si è sposato, come Kikò Nalli e Tina Cipollari. Un matrimonio durato 13 anni, dal quale sono nati tre figli, finito nel 2018 dopo una lunga crisi. Tra i due i rapporti sono ottimi, ma sperare in un ritorno di fiamma è azzardato visto che Tina oggi è felicemente fidanzata.

Kikò, invece, è single e non è detto che non torni a cercare un nuovo amore proprio lì dove anni fa perse la testa per la madre dei suoi figli. "Sfido chiunque a dire di no a Maria - ha spiegato a Nuovo Tv - E' a lei che devo la vita dei miei tre figli, visto che è proprio durante alcune puntate di Uomini e Donne che ho conosciuto Tina e poco dopo è sbocciato il nostro amore, seguito dal matrimonio e da tutte le cose belle che ci sono accadute".

Questo non è detto che sia arrivata una proposta ufficiale da parte della redazione, ma nel frattempo l'hairstylist fa sapere di non disdegnare affatto l'idea. Chissà...