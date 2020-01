Kobe Bryant, quando lo intervistò Simona Ventura e parlava un italiano perfetto

La morte di Kobe Bryant ha sconvolto il mondo intero. Non si contano i messaggi di cordoglio, gli omaggi e i ricordi del campione Nba - rimasto vittima di un incidente in elicottero - che in queste ore riempiono i social. Tifosi, fan, personaggi del mondo dello sport, vip, chiunque spende almeno una parola per Black Mamba.

Sul profilo Instagram di Simona Ventura un'intervista fatta al cestista anni fa, a Los Angeles, in un italiano perfetto. Kobe Bryant, infatti, era legatissimo all'Italia, dove ha vissuto dall'età di 6 anni fino ai 13, quando suo padre Joe, anche lui giocatore di basket, militava nel campionato italiano. Il suo destino professionale, invece, lo ha portato in America, dove per 20 anni ha vestito la maglia dei Los Angeles Lakers.

"Caro Kobe, quando ti incontrai a Los Angeles, mi resi subito conto di essere davanti ad un campione carismatico e di talento, che parlava in un italiano perfetto e che amava profondamente il nostro paese - ha scritto Simona Ventura accanto al video - Riposa in pace #kobebryant mano per mano alla tua Gianna Maria".