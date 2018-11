"L'Allieva 2", le anticipazioni della quarta puntata

Quarto appuntamento con la fiction "L'Allieva 2", in onda in prima serata Rai 1 giovedì 15 novembre. Dopo il successo della prima stagione la serie con Alessandra Mastronardi, nei panni della specializzanda in medicina legale Alice Allevi, e Lino Guanciale, nel ruolo del severo dottore Claudio Conforti, torna in prima serata con due nuovi episodi.

In questa stagione Alice è alle prese con un nuovo anno di specializzazione in medicina legale. E' cresciuta, ma continua ad avere la testa tra le nuvole e a combinare guai sul lavoro e in amore. Con il suo mentore, il Dottor Claudio Conforti il rapporto resta altalenante. I due, inevitabilmente attratti l'uno dall'altra, continuano ad essere molto diversi e ad avere idee diametralmente opposte sull'amore. A complicare ulteriormente le cose, ci pensa l'arrivo di un nuovo personaggio: il fascinoso PM Sergio Einardi, interpretato da Giorgio Marchesi. Einardi è una vecchia conoscenza di Conforti, ma tra i due i rapporti sono tutt'altro che amichevoli. Immediata è, invece, la simpatia tra Alice e il PM, che manifesta ben presto un interesse, non solo professionale, per la giovane allieva. Come se non bastasse, ad alimentare la "sindrome da cuore in sospeso" della protagonista, ci pensa anche Arthur (Dario Aita), che decide di tornare a vivere a Roma. I due avevano interrotto la loro storia d'amore, ma il rientro nella capitale del giovane reporter potrebbe riaccendere un sentimento mai del tutto sopito.

"L'Allieva", quarta puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio dal titolo "Il passaggio", Alice è convinta di essere stata usata da Einardi. Intanto Calligaris li convoca presso una scuola dove uno studente è morto cadendo da una struttura in costruzione: occorre effettuare i rilievi del caso per capire se si sia trattato di omicidio o se dietro c'è dell'altro. Mentre segue gli sviluppi dell'indagine, Alice apprende daIl'ex moglie del PM che cosa è successo in passato tra Einardi e Conforti. Conoscere la verità non la farà stare meglio.

Nel secondo episodio intitolato "Insospettabili", un famoso chirurgo viene ucciso durante una rapina in casa. Nel corso delle indagini, i dubbi sentimentali di Alice su Claudio si mischiano a quelli professionali: è quasi certa che Conforti stia nascondendo qualcosa sul caso che stanno seguendo. Lo spirito d'osservazione di Alice sarà decisivo per comprendere quanto è accaduto e per permettere a Claudio di svelare i motivi del suo strano comportamento.