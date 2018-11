"L'Allieva 2", le anticipazioni della seconda puntata

Secondo appuntamento con la serie di Rai Uno ‘L’Allieva 2’ oggi, giovedì 1° novembre.

Dopo il successo della prima stagione e l’ottimo esordio in termini di ascolti del 25 ottobre nonostante ci fosse in opposizione una puntata speciale del Grande Fratello Vip con ospite Fabrizio Corona, la fiction con Alessandra Mastronardi, nei panni della specializzanda in medicina legale Alice Allevi, e Lino Guanciale, nel ruolo del severo dottore Claudio Conforti, torna in prima serata con due nuovi episodi.

L’Allieva 2, la trama

In questa stagione Alice è alle prese con un nuovo anno di specializzazione in medicina legale. E' cresciuta, ma continua ad avere la testa tra le nuvole e a combinare guai sul lavoro e in amore. Con il suo mentore, il Dottor Claudio Conforti il rapporto resta altalenante. I due, inevitabilmente attratti l'uno dall’altra, continuano ad essere molto diversi e ad avere idee diametralmente opposte sull'amore. A complicare ulteriormente le cose, ci pensa l'arrivo di un nuovo personaggio: il fascinoso PM Sergio Einardi, interpretato da Giorgio Marchesi. Einardi è una vecchia conoscenza di Conforti, ma tra i due i rapporti sono tutt'altro che amichevoli. Immediata è, invece, la simpatia tra Alice e il PM, che manifesta ben presto un interesse, non solo professionale, per la giovane allieva. Come se non bastasse, ad alimentare la "sindrome da cuore in sospeso" della protagonista, ci pensa anche Arthur (Dario Aita), che decide di tornare a vivere a Roma. I due avevano interrotto la loro storia d'amore, ma il rientro nella capitale del giovane reporter potrebbe riaccendere un sentimento mai del tutto sopito.“

L’Allieva 2, seconda puntata: le anticipazioni

Nell’episodio ‘Una lunga estate crudele’, si dipaneranno le indagini per il tentato omicidio di una regista teatrale. Alice intuisce il motivo della ruggine tra Conforti ed Einardi: tra i due c’è una guerra che rischia di coinvolgerla. Nel corso delle indagini, che tirano in ballo anche Cordelia, la coinquilina di Alice, una formidabile intuizione scientifica dell’allieva svela il movente del tentato omicidio.

Nell’episodio ‘Controvento’ Claudio ha una proposta per Alice: accetterà di ufficializzare la loro relazione e di aprirsi al

progetto di una famiglia con lei, a patto che Alice lasci l’Istituto. Alice resta di sasso: un aut aut così è impossibile da accettare. Nel frattempo, un delitto avvenuto su una barca a vela rende ancora più vicini l’allieva e il PM Einardi.