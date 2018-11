"L'Allieva 2", le anticipazioni dell'ultima puntata

Sesto e ultimo appuntamento con la fiction "L'Allieva 2", in onda in prima serata Rai 1 giovedì 29 novembre. Dopo il successo della prima stagione, la serie con Alessandra Mastronardi, nei panni della specializzanda in medicina legale Alice Allevi, Lino Guanciale, nel ruolo del severo dottore Claudio Conforti e la new entry Giorgio Marchesi, alias il PM Sergio Einardi, ha ottenuto ottimi risultati anche quest'anno.

In questa stagione Alice è alle prese con un nuovo anno di specializzazione in medicina legale. E' cresciuta, ma continua ad avere la testa tra le nuvole e a combinare guai sul lavoro e in amore. Con il suo mentore, il Dottor Claudio Conforti il rapporto resta altalenante. I due, inevitabilmente attratti l'uno dall'altra, continuano ad essere molto diversi e ad avere idee diametralmente opposte sull'amore. A complicare ulteriormente le cose, ci pensa l'arrivo di un nuovo personaggio: il fascinoso PM Sergio Einardi, interpretato da Giorgio Marchesi. Einardi è una vecchia conoscenza di Conforti, ma tra i due i rapporti sono tutt'altro che amichevoli. Immediata è, invece, la simpatia tra Alice e il PM, che manifesta ben presto un interesse, non solo professionale, per la giovane allieva. Come se non bastasse, ad alimentare la "sindrome da cuore in sospeso" della protagonista, ci pensa anche Arthur (Dario Aita), che decide di tornare a vivere a Roma. I due avevano interrotto la loro storia d'amore, ma il rientro nella capitale del giovane reporter potrebbe riaccendere un sentimento mai del tutto sopito.

"L'Allieva", ultima puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio dal titolo "Omega come omicidio", Claudio annuncia ad Alice che probabilmente diventrà direttore dell'Istituto e dice alla ragazza di voler conoscere i suoi genitori, per ufficializzare il loro amore. L'atmosfera romantica viene bruscamente interrotta dal tragico ferimento del vicequestore Calligaris davanti l'ingresso dell'istituto. Le indagini allontaneranno progressivamente Claudio e Alice: troppo diversi i loro modi di reagire alle emozioni, al dolore e alle avversità.

Nel secondo episodio intitolato "Corsa cieca", un allenatore podistico viene ritrovato cadavere ai bordi di una pista. Si tratta di un'indagine complicata, con un'unica testimone ipovedente. Alice, nel frattempo, deve riflettere sui suoi sentimenti verso Arthur che le rivela di voler tornare a vivere a Roma pur dì starle vicino.