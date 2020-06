‘L’Allieva’ chiude, Alessandra Mastronardi: “A un certo momento bisogna averne il coraggio”

La terza stagione de ‘L’Allieva’ coinciderà con il suo epilogo. A confermare la fine della serie tv di Rai 1 basata sui romanzi della scrittrice Alessia Gazzola è stata la sua protagonista Alessandra Mastronardi in un’intervista a Io Donna: “Io e Lino Guanciale (che nella serie interpreta l'affascinante dottore Claudio Conforti, ndr) abbiamo deciso di mettere un punto. A un certo momento bisogna averne il coraggio, e lo dico pure da spettatore: ero una fan sfegatata di Grey’s Anatomy, dopo quindici anni…Basta!”, ha confidato l’attrice, da poco tornata sul set de L'Allieva 3’ dopo lo stop dovuto all'emergenza coronavirus.

L'Allieva 3, anticipazioni nuove puntate

Ai fan della serie tv partita nel 2016 aspettano importanti colpi di scena nella stagione finale de ‘L’Allieva’, segnata dall’arrivo di nuovi personaggi. “Posso anticipare che comparirà un improbabile fratello di Lino, impersonato da Sergio Assisi, e che cambierà il direttore dell’Istituto di Medicina legale: sarà Antonia Liskova”, ha anticipato Alessandra Mastronardi: “Evviva, arriva una donna non per innescare un banale triangolo amoroso, ma come figura ispirazionale! Mi lancerà una sfida lavorativa”. E, ovviamente, i fan sognano il lieto fine tra Alice Allevi e Claudio Conforti che, ricordiamo, nella seconda stagione sono stati lasciati al punto in cui Alice ha raggiunto Claudio in aeroporto per convincerlo a non partire per un nuovo lavoro e i due che corrono dopo aver scoperto dell'agguato di stampo mafioso ai danni di Sergio (Giorgio Marchesi, che dovrebbe essere presente nel cast dei nuovi episodi).