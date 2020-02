L'amica geniale, le anticipazioni dell'ultima puntata

Dopo lo straordinario successo della prima stagione, ecco il secondo capitolo della storia di Elena e Lila, le due inseparabili amiche protagoniste dei romanzi di Elena Ferrante. 'L'amica geniale. Storia del nuovo cognome' è su Rai1 da lunedì 10 febbraio per quattro prime serate.

A firmare la nuova serie, composta da otto episodi, ancora una volta Saverio Costanzo, che dirige dietro la macchina da presa un cast di grande spessore, con in testa Margherita Mazzucco (Elena) e Gaia Girace (Lila). Insieme a lui, firmano la scrittura Francesco Piccolo, Laura Paolucci e la stessa Ferrante, autrice della tetralogia che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. In questa nuova stagione la regia del quarto e quinto episodio è affidata ad Alice Rohrwacher.

'L'amica geniale. Storia del nuovo cognome', la trama

La serie è ambientata negli anni Sessanta, nella vitalissima giovinezza delle due ragazze, dentro il ritmo con cui si tallonano, si perdono, si ritrovano. Gli eventi del secondo capitolo riprendono esattamente dal punto in cui è terminata la prima stagione. Lila ed Elena hanno sedici anni e si sentono in un vicolo cieco. Lila si è appena sposata ma, nell’assumere il cognome del marito, ha l'impressione di aver perso sé stessa. Elena è ormai una studentessa modello ma, proprio durante il banchetto di nozze dell'amica, ha capito che non sta bene né nel rione né fuori. Nel corso di una vacanza a Ischia le due amiche ritrovano Nino Sarratore, vecchia conoscenza d'infanzia diventato ormai studente universitario di belle speranze. L’incontro apparentemente casuale cambierà per sempre la natura del loro legame, proiettandole in due mondi completamente diversi. Lila diventa un'abile venditrice nell'elegante negozio di scarpe della potente famiglia Solara al centro di Napoli; Elena, invece, continua ostinatamente gli studi e si trasferisce a Pisa per frequentare un'importante università.

'L'amica geniale. Storia del nuovo cognome', ultima puntata: le anticipazioni

Lunedì 2 marzo alle 21.25 su Rai1, si conclude con gli ultimi due episodi la seconda stagione de 'L'amica geniale', con Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Gli anni a Pisa hanno trasformato Elena in una ragazza elegante, colta e disinibita. Quando torna al rione per le vacanze di Pasqua lo trova profondamente cambiato così come Lila, ora avvilita e sfiduciata tranne che per la dedizione che mette nel suo ruolo di madre. Terrorizzata all'idea che il marito Stefano possa trovare i suoi diari, Lila li affida all'amica che non resiste alla tentazione di leggerli e molte cose le diventano improvvisamente chiare...

Nel secondo episodio, rientrata a Pisa Elena, travolta dai ricordi dell'adolescenza nel rione, si butta a capofitto nella stesura del suo primo romanzo. Viene avvicinata da un ragazzo garbato e distinto, Pietro Airota, figlio di uno stimato professore universitario. Subito dopo la laurea ottenuta col massimo dei voti, Pietro le regala un anello di fidanzamento, lei in cambio gli affida il suo manoscritto e poi torna a Napoli a festeggiare con la famiglia il suo sudato traguardo. Qui scopre la nuova vita dell'amica...