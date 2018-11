L’amica geniale, la piccola attrice Ludovica Nasti ha avuto la leucemia: “Una guerriera”

Insieme ad Elisa Del Genio, Ludovica Nasti promette di scalare la vetta di una notorietà meritatissima per la sua interpretazione di Lila Cerullo nella serie tv ‘L'amica geniale’ tratta dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante e diretta da di Saverio Costanzo.

Nella serie che ieri ha esordito con la prima puntata registrando un successo clamoroso in termioni di share (qui i dati), Ludovica (12 anni, originaria di Pozzuoli) interpreta la versione bambina di Lila a cui ha saputo donare carattere e personalità grazie a uno sguardo intenso che nella vita vera ha già visto e affrontato una prova grandissima: la leucemia.

L’amica geniale, la lotta contro la leucemia di Ludovica Nasti

Ludovica Nasti ha lottato contro la leucemia dai 5 ai 10 anni. A raccontare il duro percorso verso la guarigione è stata mamma Stefania in un'intervista a Oggi.

“Abbiamo sofferto e avuto paura, ma è stata proprio lei a darci coraggio: in ospedale era diventata la mascotte del reparto”, ha spiegato la donna: “Mia figlia ha affrontato anche gli esami dolorosi come una guerriera, per questo non abbiamo più paura di nulla. Siamo grati alla vita anche solo di aprire gli occhi ogni mattina, tutto il resto si risolverà”.

Toccante l’osservazione della stessa Ludovica in merito alla sceneggiatura della serie tv che l’ha riportata a quella dolorosa esperienza: “Mi sono arrabbiata quando ho dovuto tagliare i capelli perché sono stata calva per tanto tempo e finalmente avevo i capelli lunghi”.

Del coraggio della figlia la signora Stefania ha anche parlato a nella trasmissione di Caterina Balivo ‘Vieni da me’: “Non ho mai menzionato la parola leucemia, l’ho sempre chiamata percorso - ha spiegato - Mia figlia mi ha insegnato tanto”.

Chi è Ludovica Nasti, la bambina Lila ‘L’amica geniale’

Originaria di Pozzuoli, Ludovica Nasti ha 12 anni e ha due fratelli. Ha già lavorato come modella, ma questa è la sua prima esperienza da attrice: “Prima del film volevo fare la calciatrice o la ballerina hip hop”, ha raccontato Ludovica che per essere scritturata nel ruolo di Lila Cerullo ha affrontato otto mesi di provini con 8mila aspiranti.

La vita sul set è stata dura ma anche piena di soddisfazioni: sveglia alle 6 ogni mattina, trucco, lavoro fino alle 17, ma anche momenti di gioco con gli altri bambini dopo pranzo e un paio d'ore di studio dalle 18.30 con un insegnante privato, per non rimanere indietro con le lezioni.

Ospite di ‘Che tempo che fa’ insieme a Elisa Del Genio che interpreta Lenù Greco e del regista Saverio Costanzo, Ludovica ha ammesso di essere ormai di certa di voler fare l'attrice e che la sua icona di riferimento è Sophia Loren.