Al via 'L'amica Geniale', grande scommessa di Rai1: tutte le anticipazioni

“L’amica geniale” di Elena Ferrante arriva in tv. Da martedì 27 novembre su Rai 1, e contemporaneamente su RaiPlay e Timvision, sarà possibile scoprire come il regista Saverio Costanzo ha raccontato la storia di Elena e Lila, protagoniste del romanzo che ha venduto venti milioni di copie in tutto il mondo. Nella serie di otto puntate prodotta da Fandango, Wildside, Rai fiction, in collaborazione con Timvision e la rete televisiva americana HBO, in primo piano c’è la loro amicizia, dall’infanzia all’età adulta, e sullo sfondo l’emancipazione femminile e le trasformazioni dell’Italia dagli anni ’50 ad oggi. Le bravissime interpreti della ribelle Lila Cerullo sono Elisa Del Genio, da bambina, e Margherita Mazzucco da adolescente. La diligente Elena Greco è impersonata da Ludovica Nasti e Gaia Girace. La serie andrà in onda in 56 Paesi oltre all’Italia.

La misteriosa Ferrante ha collaborato, anche se da lontano, con gli sceneggiatori Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo, ed è stata proprio lei a fare il suo nome per la regia. “Ci siamo scritti, ci ha aiutato nella fase di scrittura in un modo mai difensivo ma anzi molto aperto al cambiamento. – ha affermato il regista – Anzi io sospetto che desiderasse anche una trasposizione più infedele, da persona intelligente quale è”.

L’amicizia tra Lila e Elena prende tante sfumature diverse nella serie, e intorno alle protagoniste di pari passo emergono i tanti personaggi del romanzo, le loro famiglie e tutti gli abitanti del rione. Alla domanda quanto sia stato difficile per un uomo raccontare questo universo intimo femminile Costanzo ha risposto: “In campo artistico io non riesco a pensare in termini di maschile e femminile – ha detto il regista – Non sarei stato in grado di scrivere l’Amica geniale, ma da lettore sono in grado di capirla. Io sono stato cresciuto e educato da femmine e in questo senso mi sento a mio agio più con le eroine che con gli eroi”. Costanzo ha poi aggiunto: “Leggendo il romanzo mi sono sentito come un bambino sulle montagne russe, e questo rapporto molto fisico che Ferrante stabilisce con il lettore è quello che ogni regista prova a fare con lo spettatore”.

Il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta ha detto: “Costanzo ha costruito un racconto con un linguaggio potente che lo rende epico. – ha affermato – Il fatto di portare tanto talento su Rai1 risponde all’obiettivo di portare al pubblico generalista un tentativo più alto di qualità e linguaggio nuovo”.