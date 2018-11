L'amica geniale, le anticipazioni della prima puntata

Dai best seller di Elena Ferrante, il racconto dell'amicizia tra due donne, Elena e Lila, dall'infanzia all'età adulta. Sullo sfondo la storia e i cambiamenti dell'Italia dagli anni '50 a oggi. "L'amica geniale", nuova fiction diretta da Saverio Costanzo, arriva in tv con quattro prime serate in onda su Rai 1. Martedì 27 novembre la prima puntata.

In primo piano il loro rapporto che si evolve e prende sfumature diverse, intorno emergono i tanti personaggi del romanzo e le loro famiglie. Le bravissime interpreti della ribelle Lila Cerullo sono Elisa Del Genio, da bambina, e Margherita Mazzucco da adolescente, mentre la diligente Elena Greco è impersonata da Ludovica Nasti e Gaia Girace. La serie andrà in onda in 56 Paesi oltre all'Italia.

L'amica geniale, prima puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio, dal titolo "Le bambole", siamo negli anni '50 a Napoli. Elena e Lila, due bambine molto diverse tra loro, giocando si avvicinano e imparano a conoscersi. Ed è proprio in un pomeriggio di gioco, che nasce un'amicizia destinata a durare tutta la vita. Quando Lila, la persona più importante della sua vita, sembra aver fatto perdere le proprie tracce, Elena Greco accende il computer e inizia a scrivere la storia della loro amicizia. Raffaella Cerullo, che lei ha sempre chiamato Lila, l'ha conosciuta in prima elementare, nel 1950. Elena è bionda e timida, Lila scura e vulcanica. Anche se molto diverse, le due bambine - le più brave della classe - sono attratte una dall'altra e iniziano a giocare insieme nel Rione napoletano in cui sono cresciute. Un agglomerato di palazzine e polvere, una Napoli senza mare, in cui comanda don Achille, un uomo che incute paura a tutti. Non a Lila, però: lei è convinta che sia stato proprio lui a rubare le bambole con cui giocano e, tenendo per mano Elena, decide di affrontare le scale che conducono a casa di don Achille. E' quel giorno che Elena e Lila, affrontando insieme la paura, costruiscono la loro amicizia.

Nel secondo episodio, dal titolo "I soldi", Elena e Lila scoprono il piacere della lettura e decidono che da grandi faranno le scrittrici. Le loro famiglie, però, povere e di scarsa cultura, non hanno intenzione di farle studiare. Dopo numerose discussioni con i genitori, Elena riesce nell'intento di andare alle Scuole Medie, mentre Lila è costretta ad abbandonare gli studi. Con i soldi ricevuti da don Achille – un arrogante tentativo di risarcire le bambine per la perdita delle bambole - Elena e Lila comprano Piccole Donne. Leggendolo e rileggendolo, se ne innamorano e decidono che da grandi scriveranno un libro insieme. Un sogno che si infrange presto: i genitori delle due bambine non hanno intenzione di farle studiare. Sono femmine e povere, non potranno più andare a scuola. Una decisione che le due non accettano. Ma se Elena riuscirà a convincere i suoi genitori, Lila – di origini ancora più umili dell'amica - fallirà nell'impresa. E' allora che la bambina prova a scrivere da sola un racconto. Una ulteriore prova di abilità che non serve però a convincere la sua famiglia. Qualcosa sta cambiando, intanto, nel Rione: hanno appena ucciso don Achille.