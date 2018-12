L'amica geniale, le anticipazioni della seconda puntata

Dopo lo straordinario esordio, che ha visto davanti ai teleschermi oltre sette milioni di spettatori, martedì 4 dicembre alle 21.25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de "L'amica geniale", la fiction diretta da Saverio Costanzo.

Dai best seller di Elena Ferrante, il racconto dell'amicizia tra due donne, Elena e Lila, dall'infanzia all'età adulta. Sullo sfondo la storia e i cambiamenti dell'Italia dagli anni '50 a oggi. In primo piano il loro rapporto che si evolve e prende sfumature diverse, intorno emergono i tanti personaggi del romanzo e le loro famiglie. Le bravissime interpreti della ribelle Lila Cerullo sono Elisa Del Genio, da bambina, e Margherita Mazzucco da adolescente, mentre la diligente Elena Greco è impersonata da Ludovica Nasti e Gaia Girace. La serie andrà in onda in 56 Paesi oltre all'Italia

L'amica geniale, seconda puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio dal titolo "Le metamorfosi", con la morte di don Achille Carracci, il Rione passa nelle mani dei Solara, la famiglia che gestisce il bar-pasticceria. Elena continua a studiare, ma fatica a prendere buoni voti. Lila, anche se ormai è finita a lavorate nel calzaturificio del padre, riesce ad aiutarla con il latino e finirà col metterla in ombra quando tutto il rione scoprirà che è Lila la persona che ha letto tutti i libri della biblioteca del quartiere.

Nell'altro episodio intitolato "La smarginatura", la bellezza di Lila fiorisce e tutti i ragazzi del Rione le si avvicinano. Perfino Marcello Solara, che lei rifiuta in maniera decisa, e Stefano Carracci, che invece si comporta in maniera diversa rispetto al padre. Elena si fidanza con un suo compagno di classe senza qualità, metre sogna Nino Sarratore.