‘L’amica geniale’ torna con la seconda stagione: la prima foto ufficiale dal set

Dopo il clamoroso successo della prima stagione, torna il prosieguo de ‘L’amica geniale’ tratta dalla saga in quattro volumi di Elena Ferrante. ‘L’amica geniale – storia del nuovo cognome’ è attesa su Rai Uno per quattro serate (otto episodi) nella prossima stagione, come annunciato durante la presentazione dei palinsesti Rai 2019 – 2020 che è stata anche l’occasione per svelare la prima immagine ufficiale.





La seconda stagione della serie Hbo-Rai Fiction è prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e Hbo Entertainment, in coproduzione con Umedia. Diretta da Saverio Costanzo (6 episodi) e da Alice Rohrwacher (2 episodi), la serie è tratta dal secondo volume della quadrilogia di Elena Ferrante edita in Italia da Edizioni E/O. Soggetto e sceneggiature sono di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. Paolo Sorrentino e Jennifer Schuur sono i produttoriesecutivi. Fremantle sarà il distributore internazionale in associazione con Rai Com.

L’amica geniale 2, anticipazioni

La seconda stagione de L’amica geniale con storia del nuovo cognome riparte da Lila (Gaia Girace) ed Elena (Margherita Mazzucco). Mentre la prima si è appena sposata, la seconda ha deciso di continuare con successo a studiare. Le due ragazze però durante una vacanza incontrano Nino Sarratore (Francesco Serpico), che oramai è uno studente universitario e contribuirà molto al cambiamento della natura del legame tra loro. Lila diventa una abile venditrice nel negozio di scarpe della famiglia Solare in centro a Napoli, invece Elena è pronta a partire per l’università di Pisa.