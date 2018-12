"L'amica geniale", in arrivo la seconda stagione

Dopo lo straordinario successo della prima stagione, tornano i nuovi episodi de "L'amica geniale", la serie tv ispirata ai romanzi di Elena Ferrante, trasmessa da Rai 1 e diretta da Saverio Costanzo. E' stato proprio il regista ad annunciare la seconda stagione: "A marzo riprenderanno le riprese, che dureranno sei mesi - ha fatto sapere, come riporta l'Ansa - C'è un rione nuovo, ma quello vecchio resta il cuore del racconto, mentre a Ischia ambienteremo due episodi e una scena piccola ma importante sarà girata a San Giovanni a Teduccio".

Costanzo ha anche commentato i tagli di alcune scene di nudo voluti dalla Rai: "Non li avrei fatti, certe scene aiutavano a capire di più. Ma non me la sento di giudicare la Rai, che ha fatto tanto per L'amica geniale. Hanno il diritto di tutelare il loro pubblico come meglio credono. Del resto, le scene tagliate si possono vedere su altre piattaforme".

Nella fiction una Napoli a tutto tondo: "Lo spirito della città è nel romanzo e nel dialetto - ha spiegato - Io sono un cinefilo e naturalmente ho pensato al neorealismo, ma non volevo replicare un'immagine di Napoli costruita attraverso il cinema. Ho preferito piuttosto uno sguardo nordeuropeo. Quella giusta distanza che ha permesso alla serie di arrivare vicinissimo allo stereotipo senza però mai finirci dentro".