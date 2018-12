L'amica geniale, le anticipazioni dell'ultima puntata

Martedì 18 dicembre, alle 21.25 su Rai 1, quarto e ultimo appuntamento con "L'amica geniale", la fiction diretta da Saverio Costanzo. Dai best seller di Elena Ferrante, il racconto dell'amicizia tra due donne, Elena e Lila, dall'infanzia all'età adulta. Sullo sfondo la storia e i cambiamenti dell'Italia dagli anni '50 a oggi. In primo piano il loro rapporto che si evolve e prende sfumature diverse, intorno emergono i tanti personaggi del romanzo e le loro famiglie.

Le bravissime interpreti della ribelle Lila Cerullo sono Elisa Del Genio, da bambina, e Margherita Mazzucco da adolescente, mentre la diligente Elena Greco è impersonata da Ludovica Nasti e Gaia Girace. La serie andrà in onda in 56 Paesi oltre all'Italia.

L'amica geniale, ultima puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio dal titolo "I fidanzati" Lila si fidanza ufficialmente con Stefano Carracci che, ammaliato dai progetti delle scarpe, decide di entrare in affari con i Cerullo, producendo quei modelli immaginati da Lila quando era ancora una bambina. I due decidono di sposarsi ed Elena, per cercare di rimanere al passo dell’amica, si fidanza con Antonio, meccanico del rione, ma per lui non riesce però a provare un vero affetto.

Nell'altro episodio intitolato "La promessa", le scarpe Cerullo non si vendono e Stefano chiede aiuto ai Solara che accettano, ma ad una condizione: Silvio dovrà fare da testimone. Lila s'infuria e il matrimonio rischia di saltare, ma l'intervento di Elena fa rientrare l'emergenza e i promessi sposi arrivano a un patto: Silvio farà da testimone, ma Marcello non dovrà presenziare al matrimonio...