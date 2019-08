'L’aria che tira', Francesco Magnani si commuove: "E' finito il mio tempo, torno in sala macchine"

La versione estiva de ‘L'aria che tira’, programma di approfondimento in onda su La7 tutti i giorni, ha concluso il suo ciclo venerdì 30 agosto. Al termine della puntata Francesco Magnani, il giornalista che in questi mesi ha preso il posto della padrona di casa Myrta Merlino, ha riservato qualche minuto per rivolgere il suo personale ringraziamento alla squadra che lo ha accompagnato in questa esperienza e alla collega che da lunedì tornerà alla guida della trasmissione, lasciando trasparire tutta la sua commozione quando il pensiero è andato ai telespettatori.

“Il nostro tempo a disposizione è finito. È finito anche il mio tempo a disposizione con voi. È stata un'estate davvero entusiasmante”, ha affermato il conduttore alla fine dell’ultima puntata per evidenziare il merito di quanti hanno lavorato dietro le quinte di un programma che per tutta l’estate ha riportato la cronaca politica: “Vi abbiamo raccontato la crisi più pazza della storia della Repubblica e se lo abbiamo fatto bene lo dobbiamo, e qui va il mio ringraziamento più sentito, a tutta la squadra, al reparto tecnico, agli operai e ai colleghi che stanno nella sala di regia, alla produzione, al regista Luciano Fontana. Alla meravigliosa squadra della redazione di questa estate. Grazie al direttore Andrea Salerno per la fiducia”.

‘L'aria che tira’, i saluti commossi di Francesco Magnani

Alla fine della trasmissione un momento di commozione ha roto la voce del conduttore Francesco Magnani che ha ringraziato Myrta Merlino e il pubblico: "Grazie Myrta Merlino. Se sono stato qui in sua assenza è grazie a lei (…) L'ultimo ringraziamento lo devo a voi, a un pubblico che mi ha tenuto compagnia”. (Qui il video dei saluti a partire dal minuto 1:55:00)

L’Aria che Tira Estate ha concluso il suo ciclo con 470.000 spettatori e uno share del 7.6% nella prima parte, e con 579.000 spettatori (5.1%) nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Da lunedì 2 settembre Myrta Merlino tornerà a condurre il programma, in onda tutte le mattine a partire dalle ore 11.