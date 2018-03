L’Eredità, dopo la morte di Fabrizio Frizzi conduce Carlo Conti

C’era da aspettarselo, per la professionalità che lo connota come pure, soprattutto, per lo strettissimo rapporto di amicizia che lo legava a Fabrizio Frizzi: Carlo Conti è indicato come il nuovo conduttore de ‘L’Eredità’.

Il quiz preserale di Rai Uno, per sempre ‘orfano’ del suo conduttore, dovrebbe tornare a fare compagnia ai telespettatori dopo la doverosa sospensione in segno di lutto, a partire da martedì 3 aprile.

Stando alla guida pubblicata dal sito Raiplay.it, infatti, fino a lunedì 2 aprile la rete trasmetterà 'Techetechetè', mentre da martedì 3 aprile è probabile che il pubblico possa ritrovare in onda il consueto game show.

Ad anticipare l’avvicendamento al timone de ‘L’Eredità’ è Tv Blog, secondo cui il conduttore toscano prenderà il posto del quiz fino al mese di maggio, quando poi partirà la nuova stagione di Reazione a catena.

Quando Fabrizio Frizzi tornò all’Eredità: la consegna delle chiavi da parte di Carlo Conti

Resta impresso nella mente il giorno in cui Carlo Conti e Fabrizio Frizzi fecero insieme il loro ingresso nello studio de L’Eredità dopo l’assenza del suo ‘legittimo’ conduttore dovuta al malore.

“Questa meravigliosa nave ha due piloti, continueremo ad alternarci, però io rimango sempre supplente" disse allora Conti; "Io che rimango senza parole, succede molto raramente" fu il commento ironico di Frizzi: spaccato di una vera, grande amicizia.