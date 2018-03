‘L’Eredità’ di Fabrizio Frizzi: i potenziali conduttori del quiz di Rai Uno

Insostituibile: questo è il primo aggettivo che viene in mente pensando a Fabrizio Frizzi ‘conduttore’: un professionista come pochi, straordinariamente capace di portare sul piccolo schermo la gentilezza dell’uomo della porta accanto che faceva sentire ‘vicini di casa’ i telespettatori, pronti ogni sera a godere della compagnia del suo garbo, mai ostentato, sempre così piacevole.

‘L’Eredità’, quiz preserale in onda ogni giorno su Rai Uno, adesso, si troverà definitivamente privo del suo punto di riferimento.

Com’è giusto che sia, in questi giorni la Rai ha deciso di non trasmettere lo show sul quale, adesso, pende un grande punto interrogativo su chi tra i conduttori della tv pubblica potrà prendere il posto del compianto collega e amico.

L’Eredità, Carlo Conti conduttore?

Il primo tra i papabili conduttori che potrebbero prendere il posto di Fabrizio Frizzi è Carlo Conti che lo sostituì durante i quasi due mesi di assenza successivi al malore dell’ottobre scorso.

In quel periodo Conti ha sempre ribadito di essere il “supplente” di Frizzi, al quale riconsegnò le chiavi dello studio quando l’amico tornò in onda nella puntata rimasta alla storia del programma per l’emozione trasmessa al pubblico dal saluto commosso del ‘legittimo’ padrone di casa. Conti potrebbe tornare a ricoprire quel ruolo come in passato, benché l’inizio del nuovo programma ‘La Corrida’ – in prima serata su Rai Uno a partire da venerdì 6 aprile – potrebbe rendere difficoltoso, ma non impossibile, l’impegno di un programma quotidiano.

L’Eredità, Antonella Clerici conduttrice?

Anche Antonella Clerici potrebbe rientrare nella rosa dei conduttori di un programma popolare come ‘L’Eredità’. Grandissima amica di Fabrizio Frizzi (si ricordi l’abbraccio commosso tra i due durante la sorpresa a ‘La Prova del Cuoco’), la conduttrice avrebbe la dimestichezza di misurarsi con un quiz che, pur non essendo in linea con il tipo di programmi da lei condotti, gioverebbe così della fiducia di un pubblico che già la segue numeroso nelle mattine su Rai Uno.

L’Eredità, Amadeus conduttore?

La simpatia contagiosa di Amadeus fanno sì che l’attuale conduttore de ‘I soliti ignoti’ possa ‘tentare’ l’impresa di sostituire il grande Fabrizio Frizzi sullo sgabello de ‘L’Eredità’. I due colleghi avevano avuto in comune la conduzione dello stesso programma ‘I soliti ignoti’, dettaglio che dimostra come le sue corde televisive siano duttili abbastanza da suonare anche la musica del quiz preserale.

L’Eredità, Alessandro Greco conduttore?

Alessandro Greco sarebbe davvero una sorpresa, una bella sorpresa. Ferma restando la grandiosa responsabilità di prendere le redini di un programma che per sempre sarà legato all’immagine e al ricordo di Fabrizio Frizzi, l’attuale conduttore di ‘Zero e Lode’ è una persona semplice, garbata, simpatica e umile, doti che non possono che fare bene ad un programma così seguito anche per le qualità umane del suo indimenticabile conduttore.

Comunque vada, sarà un’Eredità, quella di Fabrizio Frizzi, molto, molto difficile da accettare a cuor leggero.