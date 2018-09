L’Eredità, Carlo Conti e Flavio Insinna commossi nel ricordo di Fabrizio Frizzi | VIDEO

E’ partita ieri 24 settembre la diciassettesima edizione de 'L'Eredità', quiz show del preserale di Rai Uno legato indissolubilmente al nome, al volto buono, alla professionalità del grande Fabrizio Frizzi.

Dopo gli avvicendamenti dettati delle difficoltà logistiche ed emotive dell’ultimo anno, a partire da questa stagione il programma viene condotto da Flavio Insinna che ieri ha debuttato negli studi ribattezzati con il nome del conduttore scomparso lo scorso marzo, insieme a Carlo Conti, altro veterano del programma.

“Ecco una nuova edizione de L'Eredità che sta per iniziare. Io cosa faccio in questo studio? Ho fatto tante volte il pilota, il co-pilota e ho consegnato le chiavi al nostro grande amico che ci ha fatto un terribile scherzetto. A lui sono intitolati gli studi dalla quale va in onda questo programma. E il primo grande applauso va a Fabrizio Frizzi”, ha affermato Carlo Conti che ha consegnato le ormai famose chiavi dello studio al neo conduttore.

Visibilmente emozionato, Insinna ha voluto commentare così il suo esordio al timone del quiz show per anni presentato magistralmente dal grande Frizzi: “Sono le chiavi più pesanti del mondo… Cercheremo di meritarcele".

