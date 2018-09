L’Eredità, gaffe nella risposta al quiz di Rai Uno: è polemica

Il debutto di Flavio Insinna al timone de ‘L’Eredità’ si è aperto con una polemica sfociata in seguito a una gaffe degli autori del quiz di Rai Uno che hanno considerato giusta la risposta sbagliata resa da una concorrente.

“È famosa quella di Arezzo”, ha detto il conduttore - che da quest’anno occupa il posto del compianto Fabrizio Frizzi - alla concorrente Silvia; “Quintana” è stata la replica della donna, applaudita da Insinna con un complimentoso “Bravissima!”.

La risposta, però, era errata, dal momento che la città di Arezzo è famosa per la sua Giostra del Saracino e non per la Quintana.

Lungi dal passare sottotono, l’episodio è stato oggetto di commento da parte del presidente dell’Istituzione Giostra che ha espresso la volontà di chiedere le scuse alla Rai per l’accaduto.

“Sarà il cda dell’Istituzione Giostra a decidere il da farsi – le parole del presidente Franco Scortecci riportate da La Nazione – credo che faremo almeno una lettera, chiedendo le scuse della Rai. Può essere anche un’occasione per farsi conoscere di più e magari per intrecciare rapporti con la tv di Stato che si sono interrotti molti anni fa dopo alcune edizioni in diretta”.

In seguito all'accaduto, domani, 29 settembre, in apertura della puntata de 'L'Eredità' alle ore 18.45, Flavio Insinna farà una precisazione a riguardo ringraziando tutti gli spettatori aretini per la segnalazione.