L'Eredità, Insinna dopo la gaffe: "Il programma è fatto anche per imparare le cose"

A "L'Eredità" sono famose le gaffe dei concorrenti, ma l'ultima ha alzato un gran polverone, soprattutto perché non smentita immediatamente dal padrone di casa.

Una risposta sbagliata ma data per buona dagli autori, con tanto di complimenti di Flavio Insinna alla concorrente. "E' famosa quella di Arezzo" ha chiesto il conduttore e la signora Silvia, senza il minimo dubbio, ha risposto la Quintana. La città di Arezzo, invece, è famosa per la sua Giosta del Saracino e a chiedere spiegazioni in Rai subito dopo è stato proprio il presidente dell'Istituzione Giostra.

La precisazione è arrivata durante la puntata di sabato: "Qualche sera fa c'è stato un errore sulla Quintana - ha spiegato Insinna - La Quintana per la città di Arezzo è la Giostra del Saracino. La Quintana è tipica di Foligno e Ascoli Piceno. Se ci siamo dimenticati qualcosa continuate a scriverci. L'Eredità è fatto anche per imparare le cose. Evviva la Quintana, evviva tutti. Grazie per la segnalazione".