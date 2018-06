L’Eredità, Carlo Conti saluta il pubblico e ricorda Fabrizio Frizzi: “Una ferita nel cuore”

Con la puntata del 3 giugno 2018 si è chiusa la 16esima edizione de ‘L’Eredità’, il quiz preserale di Rai Uno che è stato un po’ il simbolo del legame che il pubblico italiano ha stretto negli anni con il compianto Fabrizio Frizzi, scomparso il 26 marzo scorso.

Com’è noto, a prendere il suo posto alla conduzione del programma per le settimane restanti dopo la morte del presentatore è stato Carlo Conti, suo collega ma soprattutto amico fraterno, con cui si è trovato a scambiare le famose chiavi dello studio dell’Eredità come un rito che ha sempre indicato lui come 'supplente' e Frizzi come ‘titolare’ dello show.

A lui è andato, dunque, il ricordo nei saluti finali anche con una grande foto del conduttore che ha campeggiato nello studio prima di dare la linea al Tg1.

“A proposito di amico per la pelle, questo è stato un anno difficile per tutti noi per l’Eredità”, ha dichiarato Carlo Conti: “Ho queste chiavi sempre con me, le chiavi dello studio che ci siamo alternati io e questo grande amico per la pelle di tutti noi. Sono tornato a L'Eredità, e ho portato avanti nel modo migliore, di mestiere con una ferita nel cuore, come tutti voi questo programma. Tornerà a settembre, ora vi salutiamo e vi diciamo 'Ci vediamo a settembre'”.

L’Eredita, Flavio Insinna prossimo conduttore?

Il quiz di Rai Uno ‘l’Eredità’ torna a settembre con una nuova stagione. Nulla di ufficiale trapela ancora sul probabile conduttore del programma che di certo sembra solo che non veda riconfermato Carlo Conti. Tra i nomi ufficiosi spunta quello di Flavio Insinna, ex volto di 'Affari Tuoi'.

Intanto da stasera 4 giugno inizia il quiz ‘Reazione a Catena’, condotto da Gabriele Corsi per la prima volta alla conduzione dopo i quattro anni di Amadeus che ha ringraziato il suo pubblico.