L'Ispettore Coliandro, le anticipazioni della terza puntata

Nuove indagini attendono l'Ispettore Coliandro. Mercoledì 28 novembre, in prima serata su Rai 2, il terzo appuntamento con le avventure del poliziotto pasticcione e testardo, ma con un innato senso della giustizia e della legalità, nato dalla penna di Carlo Lucarelli e interpretato da Giampaolo Morelli. Quattro nuovi episodi che vedono alla regia ancora una volta i Manetti Bros.

Coinvolto in rocamboleschi gialli urbani, l'ispettore Coliandro finirà, anche in questa occasione, per cacciarsi nei guai affrontando il mondo del crimine come suo solito, per forza o più spesso per sbaglio. Accanto e intorno a lui tutti i personaggi che hanno reso la serie, nata 15 anni fa, un vero e proprio cult anche fra il pubblico più giovane. Nel cast fisso, tra gli altri, Paolo Sassanelli (Gamberini), Giuseppe Soleri (l'amico Gargiulo), Veronika Logan (la Sostituto procuratore Longhi), Alessandro Rossi (capo della Squadre Mobile De Zan), Caterina Silva e Benedetta Cimatti (le colleghe Bertaccini e Buffarini), Luisella Norari (l'esperta vice dirigente della polizia scientifica). Non mancheranno tra i protagonisti di puntata personaggi molto popolari come Iva Zanicchi, Francesco Pannofino, Claudia Gerini, Serena Rossi, Gian Marco Tognazzi, Paolo Calabresi.

L'Ispettore Coliandro, terza puntata: le anticipazioni

Nel nuovo episodio, dal titolo "Vai col liscio", Coliandro è costretto per una serata a essere il partner di ballo della Paffoni. Per sfuggire all'ingrato compito, si ritrova ad indagare sull'omicidio di una giovane cantante. Ad aiutarlo non c'è solo la Paffoni, provetta ballerina, ma anche Natascia, la nuova giovane e bella cantante dell'orchestrina di liscio capitanata dal losco Vasinto e da sua moglie Ersilia detta "Vagona"...