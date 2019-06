'La casa di carta 3', prima foto di gruppo: chi sono i nuovi personaggi

C'è grande attesa per la nuova stagione de 'La casa di carta', al via su Netflix dal 19 luglio. Cinque le new entry della banda, e se i loro nomi sono stati svelati nelle scorse settimane adesso ecco anche i volti.

Foto di gruppo nella locandina, diffusa da Netflix, della terza parte della serie spagnola di grande successo creata da Álex Pina e diretta da Jesús Colmenar. Insieme vecchi e nuovi personaggi: il pubblico ritroverà Álvaro Morte, Pedro Alonso, Úrsula Corberó, Jaime Lorente, Alba Flores, Miguel Herrán, Esther Acebo, Itziar Ituño, Darko Peric, Enrique Arce, Kiti Mánver, Juan Fernández, Mario de la Rosa, José Manuel Poga e Fernando Cayo a cui si aggiungeranno Palermo (Rodrigo de la Serna), Stoccolma (Esther Acebo), Lisbona (Itziar Ituño), Bogotà (Hovik Keuchkerian) e Marsiglia (Luka Peros).

'La casa di carta 3', la trama

La nuova stagione partirà con l'arresto di uno dei membri della banda. Dopo aver sottratto un miliardo di euro alla Zecca di Stato spagnola e la successiva fuga, il Professore riceve una chiamata: uno dei membri della banda è stato catturato. L'unico modo per salvarlo e proteggere il segreto di tutti è riunire la banda per organizzare un nuovo colpo, il più grande mai realizzato.