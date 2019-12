‘La casa di carta’, arriva la quarta stagione: la data e il video diffuso da Netflix

‘La casa di carta’ torna con la sua quarta stagione il 3 aprile 2020: ad ufficializzarlo è stato Netflix che ha chiarito come lo streaming della serie spagnola sarà disponibile contemporaneamente in tutti i paesi in cui è disponibile il servizio. “Nemmeno il professore si aspetta questo caos”, è il messaggio abbinato all’annuncio sul profilo Twitter della serie ferma al momento in cui la banda è assediata dalle forze dell’ordine nella Banca di Spagna, mentre il Professore - latitante dopo la cattura di Lisbona - cerca di raddrizzare la situazione.

‘La casa di carta’, il trailer della quarta stagione

Nel video che annuncia il ritorno della quarta stagione de ‘La casa di carta’ diramato da Netflix compare anche l’attrice Alba Flores che interpreta Nairobi, sul cui dramma si era conclusa la stagione precedente e che, come tale, costituisce il primo interrogativo della prossima serie. Il filmato, inoltre, mostra anche un altro personaggio già uscito di scena, Berlino, colpito a morte dalla polizia durante la rapina alla Zecca di Stato. Insomma, i colpi di scena non sembrano mancare nemmeno nella prossima attesissima stagione.

(Di seguito il trailer de ‘La casa di carta 4’)