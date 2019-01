"La compagnia del cigno", le anticipazioni della terza puntata

Il terzo appuntamento con la fiction di Rai Uno ‘La compagnia del cigno’ è per questa sera, lunedì 14 gennaio, in prima serata.

Dopo il successo delle prime due puntate che hanno registrato un gran riscontro in termini di gradimento del pubblico, altri due episodi della serie di Rai con Alessio Boni e Anna Valle racconteranno le avventure degli studenti del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, adesso alle prese con le esigenze dell'Orchestra diretta da Marioni (Alessio Boni).

La Compagnia del Cigno, anticipazioni terza puntata: primo episodio

"L'orgoglio di Sara" è il titolo del primo episodio in onda lunedì 14 gennaio su Rai Uno a partire dalle 21.30. Mentre Barbara (Fotinì Peluso) decide finalmente di lasciare il liceo classico e di studiare definitivamente al liceo musicale, Sara (Hildegard De Stefano) inizia a pensare di rientrare nell'Orchestra e chiede a Marioni di darle un'opportunità. Il maestro accetta, ma per Sara, ipovedente, non sarà facile stare al passo con gli altri ragazzi, e sarà anche lo stesso Marioni a dirglielo. Inoltre, un gruppo di ragazzi dell'Orchestra non gradisce la sua presenza.

Intanto tra Marioni ed Irene (Anna Valle), che ha scoperto che l'uomo ha una falsa identità su internet, scende il gelo, dovuto anche al profondo dolore per la morte della figlia.

La Compagnia del Cigno, anticipazioni terza puntata: secondo episodio

Nel secondo episodio, "Un'altra possibilità", Marioni ha avuto un incidente ed esce dall'ospedale con un tutore al braccio e qualche costola rotta. Irene non crede che si sia trattato di un incidente e vorrebbe stargli vicino, ma lui rifiuta.

Il Maestro prosegue le prove del concerto, ma all'interno dell'Orchestra c'è tensione, sempre a causa della presenza di Sara, che rende difficile l'esecuzione.

