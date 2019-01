"La compagnia del cigno", le anticipazioni della prima puntata

Sette ragazzi e l'amore per la musica classica. E' questo il leit motiv de "La compagnia del cigno", la nuova fiction in onda su Rai 1, ideata e diretta da Ivan Cotroneo. 12 puntate, ambientate nel conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, a partire da lunedì 7 e martedì 8 gennaio. Nel cast Alessio Boni, nei panni del severissimo professor Marioni, Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Giorgio Pasotto, Marco Bocci, Rocco Tanica, Michele Bravi e poi ancora Claudia Potenza, Fabrizio Ferracane, Barbara Chichiarelli, Pia Lanciotti, Susy Laude, Dino Abbrescia.

"La compagnia del cigno", prima puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio, dal titolo "L'arrivo di Matteo", Matteo parte all'alba da Amatrice per raggiungere Milano. Con le note di Rossini nelle orecchie e il sogno di una nuova vita nel cuore, Matteo si sta trasferendo da suo zio, Daniele, per studiare al Conservatorio Giuseppe Verdi. E' qui che studiano anche Domenico, Sofia, Roberto detto Robbo, Rosario, Sara e Barbara. Matteo suona il violino, è un ragazzo fragile e dotato, il terremoto che ha distrutto la sua città lo ha profondamente cambiato. Il talento di Matteo viene subito notato da Luca Marioni, il severissimo professore che segue i ragazzi nell'orchestra e pretende da loro il massimo. Come dice Marioni, durante le prove dell'orchestra, questi ragazzi sono tutte persone sole, che devono imparare a trovare un'unica voce, la voce dell'orchestra. Ma come loro, anche Marioni è una persona sola. Un uomo che ha perso la sua famiglia e che è costretto a vedere Irene, la donna che ama, clandestinamente. Così quando capisce cosa si nasconde dietro la pacatezza di Matteo, si rende conto che l'unico modo per aiutarlo è affiancarlo ad altri ragazzi come lui, speciali.

Nel secondo episodio intitolato "Nascita della compagnia", il maestro Marioni chiede a Domenico, Robbo, Sofia, Rosario e Barbara di aiutare Matteo con le prove: se Matteo non migliorerà, saranno tutti fuori dall'orchestra. A parte Domenico, che cerca di rendersi subito operativo creando una chat sul telefonino per organizzare gli incontri, per gli altri tutto questo rappresenta l'ennesimo impegno. Al gruppo, Marioni aggiunge anche Sara che, sebbene non faccia parte dell'orchestra perché ìpovedente, ha la determinazione e la grinta giusta per aiutare il nuovo arrivato. Vedersi però non è così facile, ognuno ha i propri problemi: Barbara è divisa tra Io studio del liceo e il conservatorio; Robbo ha appena scoperto che sua madre ha una relazione con un altro uomo; Rosario deve tare i conti con la mancanza di sua madre, mentre costruisce giorno per giorno la relazione con i suoi genitori affidatari. Matteo intanto inizia ad ambientarsi a Milano. E' sempre più affascinato da Barbara e ne parla anche a sua madre, Valeria, che continua a essere per lui un importante riferimento. I ragazzi iniziano a capire che condividendo si può stare meglio. "La compagnia del Cigno”, in onore a Verdi, il cigno di Busseto, si è formata.