La Compagnia del Cigno, le anticipazioni dell’ultima puntata

Si conclude stasera, lunedì 4 febbraio, il ciclo di appuntamenti con la serie di successo ‘La Compagnia del Cigno’ che per cinque settimane ha appassionato milioni di telespettatori.

In questa prima serata su Rai Uno è atteso un gran finale a mettere un punto alla fiction di Ivan Cotroneo basata sulle storie di amicizia, d’amore e di famiglia ma, soprattutto, di passione dei sette ragazzi studenti di conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

La Compagnia del Cigno, anticipazioni ultima puntata

Nel primo episodio, "Un padre", i protagonisti sono sempre più tesi per il saggio di fine anno. Robbo viene scelto per suonare il pianoforte al posto di Domenico che ha rinunciato per amore di Barbara: per il giovane, alle prese con il secondo strumento, è una grande prova ed inizia ad essere ossessionato dallo studio.

La Bramaschi deve seguire al meglio Robbo e, per questo, Irene decide di tornare ad insegnare. Questo, però, la costringerà ad avere a che fare con Marioni con cui i rapporti sono ancora tesi.

Nel secondo episodio, "Il nostro futuro", dopo aver ricordato l'aggressione al padre Antonio riesce finalmente a chiarirsi con lui, anche grazie a Marioni, le cui parole nei suoi confronti sono sempre più preziose.

Antonia cerca una sistemazione a Milano, per poter stare vicino a Rosario. Il gruppo, infine, si ritrova ancora al Conservatorio per passare insieme la notte prima del concerto di fine anno.