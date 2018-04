La Corrida, secondo appuntamento con i dilettanti allo sbaraglio

Dopo il debutto boom della prima puntata, che ha tenuto incollati alla tv quasi sei milioni di persone (5.999.492 spettatori, 27,4% di share) torna, venerdì 20 aprile, in diretta alle 21:25 su Rai 1 "La Corrida", il primo talent people dello spettacolo italiano. Il pubblico ha dimostrato di apprezzare questa nuova edizione dello storico programma nato 50 anni fa dall'intuizione di Corrado e del fratello Riccardo Mantoni.

Carlo Conti, insieme alla valletta Ludovica Caramis, presenta altri 15 dilettanti allo sbaraglio, pronti a conquistare il pubblico in studio mettendosi alla prova tra canzoni, poesie, imitazioni, giochi circensi, barzellette, sempre all'insegna dell'allegria, della spensieratezza e della goliardia, da sempre tratti distintivi de "La Corrida". I protagonisti sono concorrenti "della porta accanto", non professionisti dello spettacolo che si mettono in gioco per aggiudicarsi il trofeo in palio. E lo fanno conquistando gli applausi delle persone in studio che però sono anche pronte a mostrare il proprio disappunto con fischietti, pentole e campanacci non appena il semaforo posto al centro del palco diventa verde. Alla fine, i più acclamati saranno di nuovo giudicati in studio per l'elezione del vincitore finale.

La prima puntata è stata vinta dal simpatico 92enne Liberatore Russolillo (il più anziano dell'intero casting): la sua "Tarantella di Montecalvo Irpino" suonata con un organetto di 140 anni è stata l'esibizione più applaudita.

Come da tradizione Carlo Conti sceglierà anche alcuni ballerini tra il pubblico in sala per farli esibire a fine puntata su improbabili coreografie, accompagnati dal corpo di ballo di Fabrizio Mainini, e una valletta che affiancherà Ludovica Caramis nel corso dell'intera diretta.

Non può mancare, infine, la parte social. "La Corrida" ha un profilo Facebook (raiunoofficial), uno Twitter (@RaiUno) e uno Instagram (rai1official).