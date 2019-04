La Corrida, Elena Camocardi come Liza Minnelli: standing ovation per la conduttrice agricola

Chi l'avrebbe mai detto, da maschiaccio quale si è definita a sensualissima cantante. La prima concorrente ad ottenere il primo consenso del pubblico è stata Elena Camocardi, conduttrice agricola di 27 anni di Monzambano, in provincia di Mantova. Standing ovation e pubblico commosso per la sua esibizione ieri sera a La Corrida.

La terza puntata, che ha sfiorato i 4 milioni di spettatori (precisamente 3 milioni e 981mila) con uno share del 18,4%, confermando il gradimento della settimana scorsa, è stata ricca di colpi di scena. La giovane concorrente ha spiazzato tutti interpretando un brano di Liza Minnelli tra i più famosi, New York New York. Una performance da vera star oltre che carismatica e passionale: Elena si è aggiudicata la prima standing ovation della puntata e arrivando in finale.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati