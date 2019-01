"La dottoressa Giò", fiction in famiglia: accanto a Barbara d'Urso sua sorella Eleonora

C'è grande attesa per il ritorno de "La dottoressa Giò", al via su Canale 5 domenica 13 gennaio per quattro puntate. A pochi giorni dal debutto ecco la prima sorpresa: accanto a Barbara d'Urso, che torna dopo vent'anni a vestire i panni della dottoressa Giorgia Basile, ci sarà sua sorella Eleonora.

Classe 1975, figlia che il padre della conduttrice ha avuto in seconde nozze dopo essere rimasto vedovo, Eleonora d'Urso è un attrice molto nota in teatro. Diversi i ruoli in tv, dal "Commissario Rex" a "Don Matteo", e ancora "Il Maresciallo Rocca" e "Carabinieri", anche se negli ultimi anni ha preferito restare alla larga dal piccolo schermo. Recitare accanto a sua sorella, però, era un'esperienza troppo bella che non si è sentita di rifiutare.

Il legame tra i due personaggi della fiction dobbiamo ancora scoprirlo, ma nella vita reale le due sorelle sono molto unite e certamente questo non passerà inosservato.