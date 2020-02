La guerra è finita, anticipazioni quarta e ultima puntata

Lunedì 3 febbraio, in prima serata, Rai Uno trasmette la quarta e ultima puntata de ‘La guerra è finita’, fiction diretta da Michele Soavi, con Michele Riondino e Isabella Ragonese. Numerosi i telespettatori che nelle settimane precedenti si sono appassionati alla storia ambientata nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, sempre sul podio dei programmi più visti della giornata a netto distacco dalla concorrenza.

La guerra è finita, ultima puntata: anticipazioni

Nella quarta e ultima puntata Davide scopre l'identità di Mattia e deve fare una scelta per il bene di Miriam. Intanto, Davide dovrà ammettere di non poter fare a meno di Giulia e dovrà chiederle scusa: si va verso una svolta, dunque, mentre sullo sfondo stanno per arrivare le prime votazioni dell'Italia liberata.

La guerra è finita, la trama

Sono i giorni successivi alla Liberazione. La follia della guerra è terminata ma, per i pochi superstiti delle deportazioni rientrati in Italia, si apre una nuova difficile realtà. Negli occhi e nel cuore sono vive e sanguinanti le ferite per le atrocità viste e subite nei campi di concentramento dove, spersonalizzati e depredati della dignità, sono stati vittime di oltraggi di ogni genere. Lì, dove hanno perduto figli, padri, madri, fratelli. E' così che troviamo Davide, un giovane ebreo ex ingegnere, interpretato da Michele Riondino, che rientrato in Italia comincia a cercare con tutto se stesso il figlioletto e la moglie deportati nei campi prima di lui. Poi c'è Giulia (Isabella Ragonese), figlia di un imprenditore che ha collaborato con i nazisti, che si dà da fare come volontaria per cancellare l'onta paterna. Ma soprattutto ci sono gli sguardi impauriti e traumatizzati di tanti bambini, orfani di tutte le età, che tornati in Italia soli attendono alla stazione qualcuno della famiglia che li vada a prendere e che invece non arriverà mai.