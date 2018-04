"La mafia uccide solo d'estate", le anticipazioni della prima puntata

Dopo il successo della prima stagione, la famiglia Giammarresi torna su Rai 1 con il secondo capitolo de "La mafia uccide solo d'estate", la fiction nata da un'idea di Pif. Giovedì 26 aprile, alle 21:25, la prima puntata con due nuovi episodi.

Nella Palermo del 1979 i componenti della famiglia Giammarresi devono vedersela con problemi quotidiani e scelte morali più complicate, mentre intorno Cosa Nostra alza il tiro e condanna a morte gli uomini delle istituzioni, tra cui il giudice Terranova e il Presidente della Regione Piersanti Mattarella. Proprio in lui il capofamiglia, interpretato da Claudio Gioè, aveva riposto molte speranze, mentre la moglie (Anna Foglietta) ottiene una cattedra a scuola grazie all'intervento, poco limpido, del fratello (Francesco Scianna).

"La mafia uccide solo d'estate", prima puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio Lorenzo ha paura di una ritorsione della mafia perché ha parlato dell'omicidio di Boris Giuliano. Spaventato da una vendetta mafiosa, decide di trasferirsi nel Nord Italia, ma questa decisione crea scompiglio in famiglia: Angela vuole vivere la sua storia d'amore con Marco, Salvuccio vuole stare con gli amici e vive nell'angoscia di non poter più rivedere Alice, Pia è in bilico perché vorrebbe restare a Palermo, ma non riesce ad andare contro il marito. Pia, alla fine della puntata, ottiene finalmente e miracolosamente una cattedra a scuola grazie a Massimo, che ha chiesto una raccomandazione a Buscetta. Questa notizia cambia i piani della famiglia che decide quindi di restare a Palermo.

Nel secondo episodio Pia finalmente fa il suo ingresso a scuola, ma scopre che tutto è molto diverso da come l'aveva immaginato: l'atmosfera è molto difficile e l'edificio crolla a pezzi. Spaventata dalla situazione, decide di protestare. Lorenzo, invece, fa il grande passo e prova il concorso per entrare alla Regione dove adesso governa un uomo che ha annunciato grandi cambiamenti e una politica "pulita": Piersanti Mattarella. Salvuccio scopre che Alice è tornata, ma che non ne vuole più sapere di lui. Massimo, intanto, che sta a disagio dentro Cosa Nostra, si scontra per la prima volta con Buscetta.