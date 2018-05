"La mafia uccide solo d'estate", le anticipazioni della quarta puntata

Dopo il successo della prima stagione, la famiglia Giammarresi torna su Rai 1 con il secondo capitolo de "La mafia uccide solo d'estate", la fiction nata da un'idea di Pif. Giovedì 17 maggio, alle 21:25, la quarta puntata con due nuovi episodi.

Nella Palermo del 1979 i componenti della famiglia Giammarresi devono vedersela con problemi quotidiani e scelte morali più complicate, mentre intorno Cosa Nostra alza il tiro e condanna a morte gli uomini delle istituzioni, tra cui il giudice Terranova e il Presidente della Regione Piersanti Mattarella. Proprio in lui il capofamiglia, interpretato da Claudio Gioè, aveva riposto molte speranze, mentre la moglie (Anna Foglietta) ottiene una cattedra a scuola grazie all'intervento, poco limpido, del fratello (Francesco Scianna).

"La mafia uccide solo d'estate", quarta puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio, Palermo convive con la morte di Mattarella e con un senso di spaesamento. Lorenzo trova delle carte sospette su un appalto e decide di far luce sulla questione, aiutato da Manna: più stanno insieme, più cresce il loro rapporto. Salvuccio nel frattempo ha scoperto dei pupi bruciati nel negozio dove lavora, ancora non sa che dietro le vicende e le gesta dei pupi siciliani si nasconde una storia di mafia. Massimo, intanto, capisce che non è un discografico e che, suo malgrado, si è infilato nel traffico di droga. Questa scoperta lo manda in crisi. Intanto il riavvicinamento tra Angela e Rosario vive un momento turbolento.

Nel secondo episodio Salvuccio decide di scoprire con i suoi amici se il signor Pellerito è taglieggiato dal pizzo. Quando scopre che è così decide di andare a denunciate tutto. Intanto Lorenzo ha lavorato al dossier, ma si scontra con il muro di gomma del suo superiore. Preso dallo sconforto, e aiutato da Marina, decide di farlo avere in forma anonima ai giornali per denunciare gli appalti. Nel frattempo Massima cerca una via d’uscita per far partire l’ultimo viaggio di droga. Un piano che non andrà in porto...