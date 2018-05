"La mafia uccide solo d'estate", le anticipazioni della quinta puntata

Dopo il successo della prima stagione, la famiglia Giammarresi torna su Rai 1 con il secondo capitolo de "La mafia uccide solo d'estate", la fiction nata da un'idea di Pif. Giovedì 24 maggio, alle 21:25, la quinta puntata con due nuovi episodi.

Nella Palermo del 1979 i componenti della famiglia Giammarresi devono vedersela con problemi quotidiani e scelte morali più complicate, mentre intorno Cosa Nostra alza il tiro e condanna a morte gli uomini delle istituzioni, tra cui il giudice Terranova e il Presidente della Regione Piersanti Mattarella. Proprio in lui il capofamiglia, interpretato da Claudio Gioè, aveva riposto molte speranze, mentre la moglie (Anna Foglietta) ottiene una cattedra a scuola grazie all'intervento, poco limpido, del fratello (Francesco Scianna).

"La mafia uccide solo d'estate", quinta puntata: le anticipazioni

Massimo, per paura di essere arrestato, si nasconde con mille scuse a casa dei Giammarresì. Lorenzo vive con trepidazione gli effetti della sua denuncia ai giornali e insieme a Pia decide di passare qualche giorno in un albergo in riva al mare, dove i due si confesseranno dei segreti importanti e non sanno che nell'hotel è in atto un'importante operazione anti droga. Angela e Rosario intanto si riavvicinano e lei lo accompagna alla visita del militare per il rinvio.

Su Palermo si prepara un'importantissima operazione anti mafia guidata dal giudice Costa. Un blitz che porterà all'arresto di pezzi grossi della mafia e del padre di Alice, e farà da sfondo alla tempesta che si abbatterà sulla vita dei protagonisti della storia. Pia e Lorenzo sono in rotta dopo che Pia gli ha confessato di essere stata raccomandata. Gli effetti della denuncia di Lorenzo intanto, cominciano a sentirsi: il suo capo viene mandato via e Lorenzo ottiene una promozione. E convinto di avere vinto la battaglia, ma presto scoprirà che il suo avanzamento assomiglia più a una retrocessione: l’hanno messo infatti a lavorare al Cerimoniale, dove non può dar fastidio a nessuno.