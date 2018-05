"La mafia uccide solo d'estate", le anticipazioni della sesta puntata

Dopo il successo della prima stagione, la famiglia Giammarresi torna su Rai 1 con il secondo capitolo de "La mafia uccide solo d'estate", la fiction nata da un'idea di Pif. Giovedì 31 maggio, alle 21:25, la sesta puntata con due nuovi episodi.

Nella Palermo del 1979 i componenti della famiglia Giammarresi devono vedersela con problemi quotidiani e scelte morali più complicate, mentre intorno Cosa Nostra alza il tiro e condanna a morte gli uomini delle istituzioni, tra cui il giudice Terranova e il Presidente della Regione Piersanti Mattarella. Proprio in lui il capofamiglia, interpretato da Claudio Gioè, aveva riposto molte speranze, mentre la moglie (Anna Foglietta) ottiene una cattedra a scuola grazie all'intervento, poco limpido, del fratello (Francesco Scianna).

"La mafia uccide solo d'estate", sesta puntata: le anticipazioni

Lorenzo, pronto a cambiare le cose, è arrivato a chiedere una raccomandazione a Massimo per ottenere il posto in un ufficio dove può prendere decisioni più importanti. Massimo è combattuto se aiutarlo o meno. Il procuratore Costa intanto, deve decidere se convalidare o meno gli arresti – tutti i suoi sottoposti si rifiutano di firmare la convalida e decide coraggiosamente di firmarla da solo. Rosario dichiara il suo amore per Angela. Rosario chiede la mano ad Angela e Lorenzo prega il procuratore Costa di celebrare le nozze.

Buscetta nel frattempo capisce che la partita per i palermitani è persa e decide di trasferirsi in Brasile. Massimo pensa in un primo momento di seguirlo ma all’ultimo cambia idea. Nel frattempo Alice e Salvatore si lasciano perché Salvuccio non vuole frequentare la casa di un sospettato per mafia ma alla fine capiranno che si vogliono ancora bene. Le nozze di Angela e Rosario vengono celebrate e sembra essere tornato il sereno nella vita della famiglia Giammarresi ma l'assassinio del giudice Costa alla fine della stagione rimetterà tutto in discussione.