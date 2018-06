"La prova del cuoco", dopo la Clerici lascia anche Anna Moroni: "Mi sento in dovere"

‘La prova del cuoco’ perde un altro pezzo storico del programma che da 18 anni, ogni giorno su Rai Uno, tiene compagnia agli italiani.

Dopo l’addio di Antonella Clerici, volto della trasmissione che più di qualsiasi altra ha contribuito ad alimentare la popolarità della conduttrice, è arrivato anche quello di Anna Moroni, suo braccio destro nel corso delle edizioni del seguitissimo coking show.

La notizia è stata confermata dalle sue dichiarazioni pubblicate sul settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 8 giugno.

“La Prova del cuoco per 16 anni è stata la mia famiglia. Come in tutte le famiglie ci sono state le gioie e i dispiaceri, i momenti belli e i momenti brutti. Ma è stata un’esperienza meravigliosa, arrivata nella mia vita in tarda età: ho iniziato quando avevo 63 anni, adesso ne ho 79”, ha spiegato Anna Moroni: “Mi sono emozionata al fianco di Antonella nel corso della nostra ultima puntata: ho pianto anch’io”.

Il legame con Antonella Clerici

La decisione di mettere un punto a questa lunga esperienza televisiva è stata dettata dall’uscita di scena della sua ‘Antonellina’ che, durante l’ultima puntata de 'La prova del cuoco' in onda venerdì 1° giugno, si è lasciata andare in un pianto liberatorio e in discorso emozionante.

“Mi sento quasi in dovere, credo sia giusto chiudere questa esperienza con Antonella”, ha ammesso ancora la cuoca del programma: “La trasmissione è nata con lei e io mi sento una sua creatura. Sono riconoscente nei suoi confronti e troppo affezionata a lei, quindi anch’io deciso di salutare il programma. Poi, sa, le vie del Signore sono infinite. Ma per adesso è una decisione irremovibile”.

Per Anna Moroni, dunque, si apre una nuova fase dedicata alla cura dei suoi affetti e dei suoi impegni: “Farò qualcos’altro. Tornerò a fare la casalinga soddisfatta, mi occuperò dei miei nipoti e della mia scuola di cucina e poi, quando ci sarà l’occasione, tornerò a fare qualcosa anche in tv. Adesso, però, fatemi andare un po’ in vacanza”.