"La Prova del Cuoco", ascolti flop con la Isoardi: "Ci vuole tempo, difficile l'eredità di Antonella Clerici"

E' vero che è solo l'inizio di una lunga stagione televisiva, ma la strada è tutta in salita per Elisa Isoardi. "La Prova del Cuoco", il cooking show di Rai 1 passato quest'anno nelle sue mani, sta registrando ascolti molto deludenti arrivando addirittura sotto il 13% di share nelle ultime puntate.

Un tonfo, soprattutto rispetto ai numeri portati a casa da Antonella Clerici, storica conduttrice del programma. Il passaggio di testimone, finora, non sta fruttando molto, ma la Isoardi non dispera: "E' vero, nelle prime settimane abbiamo totalizzato ascolti inferiori rispetto a quelli della passata stagione - ammette in un'intervista su Di Più Tv - ma comunque in linea con le previsioni della rete. Bisogna considerare che il programma adesso dura due ore, perché inizia mezz'ora prima. Certo, poter fare di più non dispiacerebbe a nessuno".

Ed è quello che vuole fare lei, "appesantita" da un'eredità così importante: "Il prodotto è nuovo e ci vuole tempo perché entri nelle case e nel cuore della gente. Inoltre raccogliere l'eredità di Antonella Clerici non è roba da poco. Colmare quello spazio e convincere chi ci vede che la mia non è una rivoluzione, ma solo una evoluzione, non è facile".

Nessun cambiamento in vista, solo tanta determinazione, ancora di più rispetto a quella dimostrata finora. "Credo profondamente in questa nuova formula - spiega la conduttrice - nella mia squadra, nei miei compagni di viaggio. Gli ingredienti del programma ci sono già tutti, è solo una questione di amalgama. E tutti noi stiamo facendo del nostro meglio per essere all'altezza della partita. La stagione è lunga e il traguardo ancora lontano. Per chi, come me, è sempre andato in bicicletta, vale sempre la stessa regola: pedalare, pedalare, pedalare".