'La Prova del cuoco', l’autore del programma ricorda Antonella Clerici: nessun riferimento a Elisa Isoardi

Nonostante gli sforzi, la mancanza di Antonella Clerici a ‘La Prova del Cuoco’ continua ad essere una paradossale, scomoda presenza commentata dal pubblico affezionato al programma di Rai Uno.

Dopo 18 anni, il posto che è stato della bionda conduttrice adesso è ricoperto da Elisa Isoardi che tuttavia, pare proprio non riuscire a far scordare la sua precorritrice, sempre nel cuore dei telespettatori e, a quanto pare, degli autori del programma.

Adesso, infatti, ad esporsi per la prima volta apertamente sull’avvicendamento delle due conduttrici in un post su Instagram è stato l’autore della storica trasmissione di Raiuno, Peppe Bosin che ha voluto dire la sua sul programma e, soprattutto, su Antonella Clerici, parte della “famiglia” Prova del cuoco in cui pare non esserci ancora posto per la nuova arrivata.

La Prova del cuoco, il post nostalgico per Antonella Clerici

“Non ho mai detto una parola su La Prova del Cuoco dal 2 Giugno. Oggi Bruno Serato puó contare di nuovo sul suo ristorante e cucinare ogni giorno la pasta per i Motel Kids a Los Angeles. Questi eravamo noi, questa è Antonella, questa era una famiglia con un cuore grande così” ha scritto l’autore della trasmissione.

E mentre i telespettatori commentano la nostalgia verso la trasmissione in vecchio stile, Elisa Isoardi tace e preferisce non commentare.

D’altronde lei stessa aveva già affermato che “ci vuole tempo, difficile l'eredità di Antonella Clerici” a proposito dell’evidente calo degli ascolti…