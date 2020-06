‘La Prova del Cuoco’ chiude: l'annuncio di Elisa Isoardi durante il collegamento con la madre

Dopo diverse indiscrezioni, l’ufficialità: dopo 20 anni ‘La Prova del Cuoco’ chiude. A rivelarlo in diretta tv durante la puntata di lunedì 15 giugno dello storico programma di Rai Uno è stata Elisa Isoardi, nel corso del collegamento con la madre Irma che ha espresso tutta la sua vicinanza per la figlia apparsa commossa dopo la dichiarazione. L’annuncio è arrivato mentre la conduttrice dialogava con la sua mamma intervenuta nella preparazione di una ricetta tipica di Colletto di Castelamgno, in provincia di Cuneo: “Mia mamma è una grande donna. Ieri al telefono mi ha detto: ‘Ma cosa ne sarà di te?’. Mi ha chiamata preoccupata… Io le ho risposto: ‘Ti preoccupi perché La Prova del Cuoco sta chiudendo? Lo diciamo, tanto lo sanno tutti…”, ha affermato Elisa Isoardi, dando così ufficialità ai rumors che si rincorrevano da giorni e sui quali lei stessa in un primo momento si era mostrata riservata nell’ammetterlo.

Poi l’elogio di Elisa Isoardi per la sua mamma: “Tu che hai cresciuto due figli da sola e hai fatto tre lavori insieme… Questo è lavoro e basta darsi una mossa ed è quello che stiamo facendo. Mi fa tenerezza che una donna così forte pensi a me e in realtà io sto facendo il lavoro più bello del mondo”, ha affermato ancora, cedendo alla commozione quando sono state trasmesse delle immagini del suo paese d’origine.

#iostoconElisaIsoardi #iostoconlaprovadelcuoco un programma che mi ha insegnato tanto e non trovo giusto chiuderlo per i capricci di #AntonellaClerici che prima molla poi fa le scarpe a tutti!! @LaProvadelCuoco #laprovadelcuoco #ElisaIsoardi — Marinella (@ZiaMarinella) June 15, 2020

“La Prova del Cuoco chiude, lo sanno tutti.” (Elisa Isoardi) #LaProvadelCuoco — BubinoBlog (@bubinoblog) June 15, 2020

Le parole di Claudio Lippi per Elisa Isoardi

Claudio Lippi ha voluto esprimere tutto il suo sostegno, la stima e l’amicizia per Elisa Isoardi, dal punto di vista professionale, ma non solo. “La bellezza di Elisa è tutto quello che ha dentro, questa cosa la sottoscrivo, scrivete quello che volete, me ne fot*o, ma questa è la verità che io sento di dire”, ha commentato il conduttore, sostenuto dagli utenti che sui social hanno approvato il suo pensiero.

'Me ne fotto... ora l'ho detto e non me ne pento', Claudio Lippi agguerritissimo oggi a #LaProvadelCuoco contro la chiusura del programma... lo vorrei come mio avvocato — TeLaTrovoIo (@TeLaTrovoIo) June 15, 2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.