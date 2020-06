“La prova del cuoco chiude dopo 20 anni. Antonella Clerici torna con un nuovo show”

Al momento la Rai non conferma nulla, ma sempre più insistenti si fanno le voci che danno ‘La prova del cuoco’ verso la chiusura definitiva a 20 anni dalla prima messa in onda. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi diffuse da Dagospia, adesso è il Corriere ad avvalorare una decisione che nei corridoi di viale Mazzini si indicherebbe come certa insieme alla volontà di affidare la stessa fascia oraria del programma ad Antonella Clerici, pronta a tornare alla guida di un nuovo show. “Il programma dovrebbe intitolarsi ‘La casa nel bosco’ con il chiaro riferimento alla vera nuova casa di Antonella, in Piemonte, completamente immersa nella natura”, scrive Maria Volpe in riferimento all’abitazione ad Arquata Scrivia della conduttrice, probabile set per il suo nuovo format targato Stand by me.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

‘La prova del cuoco’ chiude? Il commento di Elisa Isoardi

Se i rumors sulla chiusura del cooking show di Rai Uno dovessero trovare conferme nella presentazione dei palinsesti della prossima stagione, Elisa Isoardi si troverebbe senza quel programma di cui è stata conduttrice, come sostituta di Antionella Clerici durante la sua maternità prima e come effettiva titolare dopo il definitivo addio del 2018. Qual è stata la sua reazione davanti alle voci che parlano di chiusura de ‘La prova del cuoco? “Per quanto mi riguarda ho le spalle larghe e le cose cerco di farmele scivolare addosso”, il commento della conduttrice piemontese sulle voci che insistono sulla chiusura definitiva del programma: “Il che non vuol dire che io debba rimanere per forza a ‘La Prova del cuoco'. Ma, attenzione, ci sono persone e quindi famiglie che lavorano con me. Ed è delicato quando si scrive, senza niente di ufficiale, che un programma viene chiuso. Bisogna informarsi. E, se così fosse, mi dispiacerebbe saperlo dai blog”.