'La prova del cuoco' a rischio, Elisa Isoardi: "Grazie per la vicinanza in questo periodo"

Non ci sono conferme ufficiali, ma le voci sull'imminente chiusura de 'La prova del cuoco' si fanno sempre più insistenti. A lanciare l'indiscrezione il Corriere della Sera, secondo cui lo storico cooking show di Rai Uno sarebbe arrivato al capolinea dopo 20 anni di onorato servizio e nella prossima stagione lascerebbe spazio a un nuovo programma della sua 'mamma' Antonella Clerici, che tornerebbe così al daytime della rete ammiraglia.

Incerto il futuro televisivo di Elisa Isoardi, al timone della trasmissione culinaria dal 2018. Un passaggio di testimone complicato quello tra Antonella Clerici e la più giovane conduttrice, non proprio premiato dagli ascolti negli ultimi due anni (forse questo il motivivo che avrebbe spinto la Rai a prendere una decisione simile).

In attesa della presentazione dei nuovi palinsesti, in programma per i primi di luglio, 'La prova del cuoco' continua ad andare in onda e la padrona di casa non perde il sorriso, come mostra su Instagram nell'ultimo post: "Che dite se ci vediamo domani? - scrive accanto a un selfie scattato in studio - Alle 12, non mancate e grazie per la vicinanza che dimostrate in questo periodo". Tanti i messaggi d'affetto, così come in tanti la incoraggiano a non mollare: "Si aprirà un portone, vedrai".