'La prova del cuoco' chiude, stoccata di Lippi in diretta

I rumors si sono rincorsi per settimane, poi la conferma di Elisa Isoardi durante la diretta di lunedì. 'La prova del cuoco' chiude. Lo storico cooking show di Rai Uno, che da vent'anni propone ricette e sfide culinarie, non è stato riconfermato per la prossima stagione: al suo posto, pare, un nuovo programma condotto da Antonella Clerici, che tornerebbe così al day time della rete ammiraglia, mentre il futuro televisivo della Isoardi scricchiola.

"Ti preoccupi perché La Prova del Cuoco sta chiudendo? Lo diciamo, tanto lo sanno tutti", così la conduttrice, durante un collegamento con sua madre, ha ufficializzato le voci che circolavano da giorni.

Non è rimasto in silenzio Claudio Lippi, presenza fissa nel programma. Le sue parole, rivolte alla mamma di Elisa, suonano come una stoccata ai piani alti: "Quanto è orgogliosa dell'Elisa di oggi? Quella che sta serenamente affrontando delle cose che nella vita accadono, poi ci si chiede perché, ma accadono. Quanto è orgogliosa di questa splendida creatura? La bellezza non è solo dal di fuori. La bellezza di Elisa è tutto quello che ha dentro. Questa cosa la sottoscrivo. Scrivete quello che volete perché me ne fot**, questa è la verità che io sento di dire". Una verità che in tanti, tra i fan della Isoardi, sottoscrivono. Lei ringrazia, ma non si scoraggia: "Fa parte del lavoro, basta darsi una mossa. Mia mamma si preoccupa per me, ma io sto facendo il lavoro più bello del mondo".