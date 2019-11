La prova del cuoco, bufera sulla concorrente: “Ringrazio mio marito che mi ha permesso di venire”

Natasha, 32 anni, sposata da un anno, lo ha detto subito così, secca e sincera, come premessa al resto, come fosse parte di una presentazione al pubblico de ‘La prova del cuoco’ che, insieme alle generalità di rito, doveva contemplare anche il riguardoso messaggio.

“Ringrazio mio marito che mi ha permesso di venire”, ha affermato la donna mentre spadellava nella cucina di Rai Uno nella piena mattinata televisiva del 25 novembre 2019, Giornata internazionale contro la violenza contro le donne. E poi: “E’ un po’ gelosino...”, ha aggiunto ancora Natasha con l’espressione corrucciata che voleva essere vagamente ironica quando Elisa Isoardi ha commentato l’uscita tanto penosa, il pubblico ha iniziato a rumoreggiare e una voce fuori campo ha marcato: “E che siamo, nel Medioevo?!”.

“Se è geloso è un problema suo”, ha affermato allora la conduttrice supportata dagli applausi dei presenti, prima di chiudere la parentesi rivelatrice della discutibile dinamica di coppia con un “va bene, grazie Emidio che hai fatto solo il tuo dovere”.

Ma se la diretta tv ha potuto fermarsi senza indagare sul significato di quel “permesso” chiesto al marito “gelosino” da ringraziare pubblicamente, ci hanno pensato i social a soffermarsi sulle affermazioni della giovane donna rese proprio in una giornata delicata e importante come questa.

“Anche questa è violenza”, ha scritto qualcuno; “Nel 2019 non si può sentire”, il parere di un altro utente che, come diversi telespettatori, ha stigmatizzato le affermazioni della 32enne rese con un candore che è parso – se possibile – più inquietante delle parole stesse.

" ringrazio mio marito per avermi permesso di venire " in una giornata come questa , non di può proprio sentire!#laprovadelcuoco