‘La prova del cuoco’, novità in arrivo? Il commento di Elisa Isoardi (che fa gli auguri a Ivan Bacchi)

Terminata la stagione televisiva de ‘La prova del cuoco’, la prima senza la sua storica conduttrice Antonella Clerici, già si discute delle eventuali novità che potrebbero rilanciare la prossima edizione, sempre condotta dalla confermatissima Elisa Isoardi.

A riguardo, il sempre ben informato sito Blogo ha pubblicato un retroscena sulle possibili idee utili per rilanciare il cooking show che, dopo l’avvicendamento tra conduttrici, ha risentito del cambio di guardia. E proprio l’attuale timoniera del programma ha commentato con un post su Instagram le notizie così diffuse, aggiungendo la menzione speciale di Ivan Bacchi indicato come prossimo inviato di punta de ‘La Vita in Diretta Estate’.

Elisa Isoardi commenta il retroscena su ‘La prova del cuoco’

Secondo quanto riportato da Blogo, l'idea per la prossima stagione de ‘La prova del cuoco’ sarebbe quella di ridimensionare il ruolo di Ivan Bacchi, spalla di Elisa Isoardi, e di affiancare alla padrona di casa uno chef conosciuto dal grande pubblico televisivo. Bacchi – si legge sul sito – “potrebbe già nelle prossime settimane essere arruolato come inviato di punta di La vita in diretta estate, contenitore al quale lavora come autore Casimiro Lieto, che già aveva portato Bacchi a La Prova del cuoco”.

Riprendendo la notizia, la stessa Elisa Isoardi ha detto la sua con un post su Instagram: “Non mi sembra che siano queste le novità, ma sono felice di apprendere di Ivan Bacchi alla vita in diretta. Felice per lui perché è un bravo professionista”, ha scritto la conduttrice del programma, sostenuta dai follower che, nonostante i cambiamenti, gli aggiustamenti e le varie polemiche, continuano ad essere assidui fan di un programma ormai storico di Rai Uno.