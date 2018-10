Antonella Clerici senza filtri sulla Prova del Cuoco: "Non è un calo fisiologico"

La mancanza di Antonella Clerici si sente a "La Prova del Cuoco", ma non soltanto la sua. Oltre alla storica padrona di casa, il cooking show di Rai 1 ha detto addio a volti molto amati dal pubblico, che non sta premiando la nuova edizione con Elisa Isoardi al timone.

Gli ascolti sono deludenti, arrivando in alcuni casi anche sotto il 13% di share. Un tonfo se si guarda ai numeri portati a casa dalla Clerici, che non dà la colpa al passaggio di testimone, ma appunto alla decisione di volersi allontanare troppo dalle passate stagioni. "Non è un calo fisiologico - ha commentato su Tv Sorrisi e Canzoni la conduttrice, da sabato 27 ottobre su Rai 1 con Portobello - Dipende da una gestione sbagliata. A prescindere da chi lo conduce, questo è un programma che vive di dettagli. E' stato un errore cambiarlo totalmente, eliminando tutti i volti a cui gli spettatori erano affezionati".

Per Antonella, dunque, un passo indietro non sarebbe così sbagliato. E forse anche per il pubblico, nostalgico delle vecchie sfornellate.