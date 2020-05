'La Prova del cuoco' riparte con gli chef in collegamento e il pubblico in chat

Sarà una Prova del cuoco diversa ma piena di novità quella che torna lunedì 25 maggio, alle 12 su Rai1, dopo la lunga pausa per l'emergenza coronavirus. Alcuni dei più amati tra la famiglia dei cuochi come Alessandra Spisni, Daniele Persegani, Sergio Barzetti, Joseph Micieli, Sal de Riso, Natale Giunta e Cristian Bertol per la prima volta faranno compagnia al pubblico in collegamento: racconteranno le storie vissute in questi mesi e prepareranno ricette sempre nuove. Altri chef come Gabriele Bonci, Angelica Sepe, Gianfranco Pascucci, Marco Rufini, Natalia Cattelani e Luisanna Messeri saranno accanto ad Elisa Isoardi e Claudio Lippi, per altri piatti.

Tra le molte novità, anche due nuovi duelli: la 'Sfida in Famiglia', che vedrà lo scontro tra due componenti di una famiglia di ristoratori e non, e il 'Derby della Capitale', nel quale si sfideranno due ristoratori di Roma e del Lazio a colpi di amatriciana, cacio e pepe, carbonara, ma non solo. Ad arricchire ulteriormente ogni puntata, una chat di persone sempre diverse, tra vip, cuochi e ospiti speciali, che faranno il tifo, racconteranno, verranno messi alla prova con test di tecniche di cucina e molto altro.

Si incontreranno persone protagoniste di storie straordinarie, che con coraggio e creatività hanno lottato per sopravvivere ad un presente complesso e per trovare soluzioni innovative per il futuro. E' il caso del macellaio che, durante la quarantena, ha inventato il kit del barbecue perfetto da spedire a casa di chi non poteva uscire; oppure la vicenda degli orti di Sant'Erasmo, dove vengono coltivati ortaggi e spediti, ogni giorno, a Venezia per la spesa solidale.